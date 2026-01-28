Sovere, incendio nel centro storico. «Salvi grazie all’allarme lanciato da uno studente»

Un’alba di fuoco per il centro storico di Sovere: un incendio, probabilmente partito dalla canna fumaria di una stufa a pellet, ha distrutto il tetto di un’abitazione in centro storico danneggiando i due appartamenti sottostanti, dichiarati inagibili. Non possono rientrare a casa due famiglie, in tutto quattro persone. I danni però avrebbero potuto essere maggiori: solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni limitrofe. Sul posto sono arrivate le squadre di cinque distaccamenti: Lovere, Clusone, Gazzaniga, Bergamo e Darfo Boario Terme.

L’allarme lanciato da uno studente

L’allarme è stato lanciato attorno alle 7 di mercoledì 28 gennaio: un ragazzo di Sovere, che stava aspettando il pullman per andare a scuola alla fermata del municipio, ha notato delle fiamme levarsi dal tetto di una casa vicino alla chiesa parrocchiale; ha visto anche che nell’ufficio dei vigili la luce era già accesa e allora è andato da loro a segnalare quanto stava accadendo. Così è partita la chiamata al 112 e l’Areu ha mobilitato i vigili del fuoco e poi mandato a supporto l’autoambulanza della Croce Blu di Lovere e l’auto con a bordo il medico dell’ospedale.

Nessun ferito, due case inagibili

«Abbiamo verificato – spiega poi la prima cittadina di Sovere, Federica Cadei –: nessuno è rimasto ferito e le case vicine non sono state danneggiate. Per questo saranno dichiarati inagibili soltanto i due appartamenti del sottotetto bruciato; poi oggi cercherò di contattare il ragazzino che si è accorto dell’incendio e ha permesso un intervento rapido dei vigili del fuoco».