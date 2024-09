Sovere, cade in moto: grave un 56enne. L’ipotesi della volpe investita

Stava andandoa lavorare a Lovere, come faceva ogni mattina, quando qualcosa è andato storto e, nei pressi del cimitero di Piazza di Sovere ha perso il controllo del suo «scooterone» ed è finito prima contro un muro e poi sull’asfalto. È successo poco prima delle 6 di giovedì 19 settembre lungo la provinciale 35. A finire in ospedale in codice rosso un 56enne della Valle Seriana che dopo il violento impatto con il muro in pietra è stato sbalzato dal mezzo a due ruote finendo ad alcuni metri di distanza. È lì che lo hanno trovato, privo di conoscenza, i soccorritori della Croce Blu di Lovere, che lo hanno stabilizzato sul posto e caricato sull’eliambulanza per il trasporto agli Spedali Civili di Brescia.