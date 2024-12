Speleologa ferita e intrappolata nell’Abisso Bueno Fonteno: «Interventi che possono durare diversi giorni»

È ancora in corso l’intervento del soccorso alpino - con vigili del fuoco e carabinieri - per soccorrere una speleologa ferita e intrappolata nella grotta «Abisso Bueno Fonteno», a una quota di 585 metri. L’allarme è scattato intorno alle 22,30 di sabato 14 dicembre, da quel momento i tecnici del Cnsas sono al lavoro con i colleghi provenienti da Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Ricordando, come si legge in una nota diramata nella prima mattinata di domenica 15 dicembre, che «gli interventi di soccorso speleologico richiedono tempi prolungati e possono durare anche diversi giorni».