Storico insegnante di arte, a Sarnico addio al professor Zappalà

Sarnico piange la scomparsa del professor Giuseppe Zappalà, 73 anni, morto martedì mattina 3 febbraio all’ospedale di Iseo, dove era ricoverato per una grave patologia. Nativo di Biancavilla (Catania), è stato per oltre venticinque anni insegnante nella scuola media di Sarnico, lasciando un ricordo profondo in generazioni di ragazzi e nelle famiglie.

Il suo modo di stare in cattedra era quello di chi educa mettendo a disposizione dei ragazzi non soltanto competenze didattiche ma anche manualità, gusto estetico e passione per l'arte. Per alcuni anni aveva insegnato educazione artistica anche nella scuola media di Credaro, Grumello del Monte, Villongo e Predore. Conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato, il professor Zappalà teneva corsi di ceramica in oratorio: negli anni, ha coinvolto tanti adulti e appassionati.

«Ho il ricordo di una persona di grande umanità, empatia e disponibilità – sottolinea l’ex collega, Annarita De Santis –, unita a una sensibilità estetica e artistica di grande spessore, mai esibita ma resa disponibile sempre. Un’intelligente ironia lo rendeva capace di quel sorriso leggero che rende la vita un’occasione di bellezza e di leggerezza. Una perdita per la comunità, in particolare quella educante». Parole che trovano eco nei ricordi degli ex alunni: «Sempre disponibile e sereno. Amava l’arte e l’ha fatta amare anche a noi e a tanti altri». E ancora: «Sapeva essere maestro senza mettersi mai al centro, lasciando parlare l’opera e la pazienza dell’insegnare».