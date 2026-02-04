Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Mercoledì 04 Febbraio 2026

Storico insegnante di arte, a Sarnico addio al professor Zappalà

IL RICORDO. Per alcuni anni aveva insegnato educazione artistica anche nella scuola media di Credaro, Grumello del Monte, Villongo e Predore.

Mario Dometti
Mario Dometti
Giuseppe Zappalà, 73 anni
Giuseppe Zappalà, 73 anni

Sarnico

Sarnico piange la scomparsa del professor Giuseppe Zappalà, 73 anni, morto martedì mattina 3 febbraio all’ospedale di Iseo, dove era ricoverato per una grave patologia. Nativo di Biancavilla (Catania), è stato per oltre venticinque anni insegnante nella scuola media di Sarnico, lasciando un ricordo profondo in generazioni di ragazzi e nelle famiglie.

Il suo modo di stare in cattedra era quello di chi educa mettendo a disposizione dei ragazzi non soltanto competenze didattiche ma anche manualità, gusto estetico e passione per l’arte.

Per alcuni anni aveva insegnato educazione artistica anche nella scuola media di Credaro, Grumello del Monte, Villongo e Predore. Il suo modo di stare in cattedra era quello di chi educa mettendo a disposizione dei ragazzi non soltanto competenze didattiche ma anche manualità, gusto estetico e passione per l’arte. Conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato, il professor Zappalà teneva corsi di ceramica in oratorio: negli anni, ha coinvolto tanti adulti e appassionati.

«Ho il ricordo di una persona di grande umanità, empatia e disponibilità – sottolinea l’ex collega, Annarita De Santis –, unita a una sensibilità estetica e artistica di grande spessore, mai esibita ma resa disponibile sempre. Un’intelligente ironia lo rendeva capace di quel sorriso leggero che rende la vita un’occasione di bellezza e di leggerezza. Una perdita per la comunità, in particolare quella educante». Parole che trovano eco nei ricordi degli ex alunni: «Sempre disponibile e sereno. Amava l’arte e l’ha fatta amare anche a noi e a tanti altri». E ancora: «Sapeva essere maestro senza mettersi mai al centro, lasciando parlare l’opera e la pazienza dell’insegnare».

Zappalà lascia la moglie Antonella, i figli Jacopo, Nicola e Francesca, le sorelle Cettina e Marianna, il fratello Antonio, i nipoti e i parenti. La camera ardente è allestita alla Casa funeraria San Rocco. I funerali si terranno giovedì 5 febbraio alle 14,30 in parrocchiale a Sarnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Biancavilla
Catania
Credaro
Grumello del Monte
Iseo
Arte, cultura, intrattenimento
Arti (generico)
storia
Sociale
famiglia
Gente, Persone
Casa funeraria San Rocco