Sventato furto in un ristorante a Telgate: ladri in fuga grazie alle guardie giurate

Sventato un furto all’hotel ristorante «Il Leone d’Oro» in via Dante a Telgate nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile grazie all’intervento delle guardie particolari giurate di Sorveglianza Italiana e dei Carabinieri di zona. A richiedere aiuto il giovane figlio del proprietario del ristorante intorno alle 3 di notte: il ragazzo si è accorto che qualcuno si muoveva nel giardino e, vedendo passare Sorveglianza Italiana, in zona per i normali controlli di rito, ha chiesto aiuto alla guardia giurata in servizio.