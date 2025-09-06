Tavernola, dopo i danni giovane si fa avanti e si scusa con il sindaco

Pochi giorni fa, di notte, in un luogo nascosto dove la gente non transita, era stata forzata e danneggiata la porta di emergenza di accesso alle tribune sul retro del palazzetto dello sport di Tavernola. Venuto a conoscenza del fatto, il sindaco Roberto Martinelli aveva lanciato un appello sui social del Comune agli autori dell’atto vandalico affinché si autodenunciassero. Ha infatti preferito affrontare la questione con un approccio «educativo» piuttosto che ricorrere subito alla denuncia, visto che i sospetti convergevano sulla presenza di ragazzi filmati dalle telecamere. «Una denuncia lascia sempre il segno. Si può sbagliare, ma anche rimediare assumendosi le proprie responsabilità e le conseguenze», dichiara Martinelli, contento che il suo appello sia stato raccolto.