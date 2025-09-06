Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 06 Settembre 2025
Tavernola, dopo i danni giovane si fa avanti e si scusa con il sindaco
IL CASO. Dalle telecamere erano stati filmati dei ragazzi. Uno si è presentato con i genitori in Comune. Il primo cittadino Martinelli: «Gli sbagli fanno parte della vita, l’importante è porvi rimedio».
Pochi giorni fa, di notte, in un luogo nascosto dove la gente non transita, era stata forzata e danneggiata la porta di emergenza di accesso alle tribune sul retro del palazzetto dello sport di Tavernola. Venuto a conoscenza del fatto, il sindaco Roberto Martinelli aveva lanciato un appello sui social del Comune agli autori dell’atto vandalico affinché si autodenunciassero. Ha infatti preferito affrontare la questione con un approccio «educativo» piuttosto che ricorrere subito alla denuncia, visto che i sospetti convergevano sulla presenza di ragazzi filmati dalle telecamere. «Una denuncia lascia sempre il segno. Si può sbagliare, ma anche rimediare assumendosi le proprie responsabilità e le conseguenze», dichiara Martinelli, contento che il suo appello sia stato raccolto.
Un ragazzo minorenne, che non risiede a Tavernola, si è infatti presentato al cospetto del sindaco con i genitori dichiarando la propria responsabilità, il pentimento per il gesto commesso e la volontà di riparare con lavori socialmente utili che Martinelli sta valutando. «I ragazzi devono sapere che il perdono non cancella la responsabilità del gesto compiuto e che non si può sfuggire a una giusta punizione. Gli sbagli fanno parte della vita, l’importante è porvi rimedio», dichiara Martinelli.
