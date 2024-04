Tavernola, le guarnizioni nel lago rilasciano amianto

Gli scarti della lavorazione della gomma che si trovano sommersi ai piedi del Corno di Tavernola Bergamasca tra i 10 e i 50 metri di profondità stanno rilasciando metalli, micro e nano-plastiche e amianto. È quanto emerge dal rapporto stilato dall’Arpa a seguito dei campionamenti effettuati nel luglio scorso. Meglio rimuoverli, quindi, o lasciarli dove sono? Questa la domanda che, fin dalla scoperta della «montagna» di gomma sommersa si erano fatti sia i cittadini che le associazioni ambientaliste e le autorità locali. Ora una risposta sembrerebbe essere arrivata e anche Regione Lombardia si impegnerà, come confermato dall’assessore all’Ambiente e clima Giorgio Maione, per reperire i fondi necessari a finanziare le operazioni: « La soluzione ideale è la rimozione, ma servono più di due milioni di euro».

Lavoro puntuale

«Su Tavernola Bergamasca stiamo facendo un lavoro puntuale – spiega l’assessore Maione –. Stiamo valutando diverse azioni gestionali, dal recupero naturale controllato, al “capping”, fino all’asportazione del materiale accumulato. La rimozione dei rifiuti – prosegue l’assessore regionale – è la strada che vogliamo intraprendere per la salvaguardia complessiva dell’ecosistema, anche su indicazione del gruppo di lavoro istituito appositamente per valutare la situazione».

La valutazione economica

Le prime stime, prosegue Maione, «indicano il costo dell’operazione in circa due milioni di euro, ma stiamo approfondendo la valutazione economica dell’intervento. Apriremo un dialogo con il ministero per trovare le risorse necessarie. Una cosa è chiara: vogliamo risolvere una situazione bloccata dagli Anni Settanta».

Materiale non inerte

Il Piano ha consentito di caratterizzare in modo esaustivo non solo l’entità dell’accumulo, ma anche il tipo di materiali costituenti i rifiuti, il rilascio di microinquinanti e amianto, la loro tossicità e lo stato di contaminazione dei sedimenti. Non si tratta, come ipotizzato inizialmente, di inerti: le analisi chimiche effettuate sui due cumuli, costituiti da scarti di guarnizioni industriali, indicano la presenza di due tipologie generali di materiali: plastica mista a gomma e amiantite che – è stato rilevato – rilasciano metalli, micro e nano-plastiche e amianto sia nei sedimenti presenti sul cumulo di rifiuti sia nelle immediate vicinanze, nonché nella colonna d’acqua sovrastante.