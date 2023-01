Terzo incidente per la ciclista Claudia Cretti: investita, non è grave

La giovane ciclista di Costa Vopino Claudia Cretti è stata di nuovo coinvolta in un incidente stradale: giovedì pomeriggio, 5 gennaio, è stata investita a Darfo Boario Terme mentre si allenava in vista di un ritiro con la nazionale paralimpica a Francavilla al mare in Abruzzo. Fortunatamente per lei, non sembrano esserci state gravi conseguenze, ma per l’atleta ventiseienne è il terzo incidente in poco più di cinque anni. Quello di ieri è accaduto poco prima delle 15,30.