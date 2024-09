Tragedia a Villongo, bambina di 6 anni cade dall’altalena e muore

Una serata al parco giochi, in compagnia della mamma, s’è trasformata in tragedia per una piccola di 6 anni, deceduta lunedì sera, 2 settembre, all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo dopo essere stata colpita con violenza alla testa da un’altalena a Villongo. L’incidente è avvenuto intorno alle 21,15 nell’area giochi di piazza Vittorio Veneto, nella località «San Filastro». Secondo le prime ricostruzioni, la bambina – originaria del Marocco e residente a Credaro – sembra si stesse dondolando quando, per motivi ancora tutti da chiarire, sarebbe caduta, mentre l’altalena, proseguendo la propria oscillazione, le avrebbe violentemente colpito la testa.