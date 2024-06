Tragico schianto a Costa Volpino, muore motociclista di 52 anni

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di domenica 30 giugno a Costa Volpino. È successo verso le 14,30: un motociclista di 52 anni di Palazzolo sull’Oglio è morto nello scontro con un’auto, mentre la moglie è rimasta gravemente ferita. Stava percorrendo via Cesare Battisti in direzione di Costa Volpino quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, davanti alla chiesa del Piano si è trovato di fronte una Fiat Panda, proveniente da via Paglia, condotta da un 82enne di Costa Volpino. L’impatto è stato inevitabile.