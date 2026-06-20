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Cronaca / Val Calepio e Sebino Sabato 20 Giugno 2026

Treni panoramici tra Franciacorta e Lago d’Iseo: dal 27 giugno corse ogni sabato sulla Palazzolo-Paratico e Sarnico

IL PERCORSO. Il servizio sarà attivo fino al 29 agosto con carrozze «a cielo aperto» da 36 posti. Regione Lombardia: «Un nuovo modo di concepire il turismo ferroviario».

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Redazione Web
Redazione Web

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Treni panoramici tra Franciacorta e Lago d’Iseo: dal 27 giugno corse ogni sabato sulla Palazzolo-Paratico e Sarnico
Le carrozze panoramiche

Sebino

Dal 27 giugno al 29 agosto, ogni sabato, sarà possibile viaggiare sulla linea Palazzolo-Paratico/Sarnico a bordo di carrozze panoramiche, pensate per offrire ai passeggeri un’esperienza immersiva tra la Franciacorta e le sponde del Lago d’Iseo.

Il nuovo servizio è stato presentato alla stazione di Milano Centrale dagli assessori regionali Franco Lucente, titolare dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, e Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche. «La Lombardia rivoluziona il modo di concepire il viaggio e fa da apripista in Italia con un’iniziativa che unisce piacere, natura e sostenibilità», ha dichiarato Lucente. Secondo l’assessore, le carrozze panoramiche rappresentano uno strumento per valorizzare luoghi e destinazioni, trasformando il trasporto ferroviario in un’esperienza turistica capace di mettere al centro il paesaggio.

Treni panoramici tra Franciacorta e Lago d’Iseo: dal 27 giugno corse ogni sabato sulla Palazzolo-Paratico e Sarnico
Treni panoramici tra Franciacorta e Lago d’Iseo: dal 27 giugno corse ogni sabato sulla Palazzolo-Paratico e Sarnico

L’obiettivo di Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione FS, è quello di replicare il modello anche su altre linee particolarmente suggestive della regione e, più in generale, in tutta Italia. «Vogliamo trasformare il treno in uno strumento di sviluppo sostenibile per le comunità locali, generando valore economico, attrattivo e culturale per il territorio», ha aggiunto Lucente.

Treni panoramici tra Franciacorta e Lago d’Iseo: dal 27 giugno corse ogni sabato sulla Palazzolo-Paratico e Sarnico
Treni panoramici tra Franciacorta e Lago d’Iseo: dal 27 giugno corse ogni sabato sulla Palazzolo-Paratico e Sarnico

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Claudia Maria Terzi, che ha definito l’attivazione delle carrozze panoramiche «un sogno che diventa realtà». «È il risultato di una partnership proficua con Fondazione FS, ma anche di una precisa volontà politica da parte di Regione Lombardia, che ogni anno mette a disposizione risorse per la valorizzazione del patrimonio storico», ha spiegato Terzi. «Sono investimenti finalizzati a vivere il presente e il futuro recuperando la nostra storia e memoria».

Ogni carrozza dispone di 36 posti a sedere, con sedili in legno di nuova realizzazione orientabili nel senso di marcia

«Vogliamo trasformare il treno in uno strumento di sviluppo sostenibile per le comunità locali, generando valore economico, attrattivo e culturale per il territorio»

Le carrozze panoramiche sono state realizzate da Fondazione Fs riadattando carri pianali. Al momento sono autorizzate solo su linee turistiche non elettrificate e prive di gallerie: caratteristiche che hanno reso possibile il loro impiego sulla Palazzolo-Paratico, con trazione affidata a una locomotiva diesel. Ogni carrozza dispone di 36 posti a sedere, con sedili in legno di nuova realizzazione orientabili nel senso di marcia.

Le info utili

Per la stagione estiva 2026 sono previste quattro coppie di corse ogni sabato. La prima partenza da Palazzolo sarà alle 10, mentre l’ultima partenza da Paratico-Sarnico è fissata alle 20.35. Il costo del biglietto sarà di 7,50 euro a tratta, pari a 15 euro per andata e ritorno. I viaggiatori potranno raggiungere Palazzolo con i normali treni Trenord della linea R1 Bergamo-Brescia. Da Milano sarà possibile arrivare effettuando interscambio a Rovato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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