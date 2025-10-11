Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Sabato 11 Ottobre 2025

Ubriaco su una Lamborghini, non si ferma all’alt dei Carabinieri: bloccato

L’INSEGUIMENTO. Inseguimento fra Brescia e Bergamo nella notte tra il 10 e l’11 ottobre: bloccato un 36enne a Grumello del Monte. Ritirata la patente e sanzioni.

Una Lamborghini Huracan Evo da 640 cavalli ha seminato il panico tra Brescia e Bergamo
Una Lamborghini Huracan Evo da 640 cavalli ha seminato il panico tra Brescia e Bergamo

Notte ad alta tensione quella tra il 10 e l’11 ottobre tra le province di Brescia e Bergamo. Una Lamborghini Huracan Evo da 640 cavalli ha seminato il panico nelle vie di Cologne, in provincia di Brescia, ignorando l’alt intimato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari e lanciandosi a folle velocità verso la Bergamasca. L’inseguimento, durato diversi chilometri e caratterizzato da sorpassi azzardati e manovre pericolose, si è concluso nel territorio di Grumello del Monte, dove i militari sono riusciti a bloccare il bolide e a identificare il conducente: un 36enne di origini kosovare ubriaco.

Multa salata e ritiro della patente

Per l’uomo è scattata una multa salata, il ritiro della patente e una lunga serie di sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, tra cui eccesso di velocità e mancato arresto all’alt. «L’intervento è stato rapido e coordinato - spiegano dal Comando dei Carabinieri di Chiari -. Episodi come questo dimostrano l’importanza del rispetto delle regole e del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.»

Grumello del Monte
Bergamo
Brescia
Cologne
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Tempo libero
automobili
Politica
governo
Enti locali
Carabinieri