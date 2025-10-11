Cronaca / Val Calepio e Sebino
Ubriaco su una Lamborghini, non si ferma all’alt dei Carabinieri: bloccato
L’INSEGUIMENTO. Inseguimento fra Brescia e Bergamo nella notte tra il 10 e l’11 ottobre: bloccato un 36enne a Grumello del Monte. Ritirata la patente e sanzioni.
Notte ad alta tensione quella tra il 10 e l’11 ottobre tra le province di Brescia e Bergamo. Una Lamborghini Huracan Evo da 640 cavalli ha seminato il panico nelle vie di Cologne, in provincia di Brescia, ignorando l’alt intimato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari e lanciandosi a folle velocità verso la Bergamasca. L’inseguimento, durato diversi chilometri e caratterizzato da sorpassi azzardati e manovre pericolose, si è concluso nel territorio di Grumello del Monte, dove i militari sono riusciti a bloccare il bolide e a identificare il conducente: un 36enne di origini kosovare ubriaco.
Multa salata e ritiro della patente
Per l’uomo è scattata una multa salata, il ritiro della patente e una lunga serie di sanzioni per le violazioni al Codice della Strada, tra cui eccesso di velocità e mancato arresto all’alt. «L’intervento è stato rapido e coordinato - spiegano dal Comando dei Carabinieri di Chiari -. Episodi come questo dimostrano l’importanza del rispetto delle regole e del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.»
