Uccise il padre della ex fidanzata: condannato a 23 anni di carcere

È stato condannato a 23 anni per omicidio aggravato Hamadi El Makkaoui, noto come Luca, il 26enne operaio di origini marocchine imputato per la morte di Anselmo Campa, l’imprenditore ucciso il 19 aprile 2022 nella sua casa di Grumello del Monte. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’assise presieduta da Giovanni Petillo (a latere Laura Garufi) venerdì 30 giugno. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Il pm Maria Esposito aveva chiesto una condanna a 24 anni. L’imputato al processo aveva chiesto scusa per ciò che ha commesso e si era dichiarato addolorato per i patimenti creati alla famiglia della vittima, soprattutto alla figlia Federica, la sua ex fidanzata.