Una lite tra vicini porta all’arresto per droga a Costa Volpino

Un diverbio condominiale per la chiusura di un portone ha portato i Carabinieri di Clusone a scoprire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti in un appartamento a Costa Volpino. Nel pomeriggio di sabato 18 maggio, intorno alle 15, i militari sono intervenuti in uno stabile su segnalazione al 112: due condomini stavano litigando animatamente.