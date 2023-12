Una vita alla «Ram». Muore a 49 anni Luigi Danesi

Si è spento a 49 anni Luigi Danesi, di Tavernola, dopo aver scoperto durante l’estate di essere affetto da una malattia che non gli ha dato scampo. Da più di 25 anni svolgeva la mansione di elettricista alla «Ram» di Sarnico, storica stazione di servizio, rimessaggio e restauro dei Riva in mogano. Dal carattere solare e allegro, lascia un bellissimo ricordo in tutti i suoi compagni di lavoro, addolorati per la sua improvvisa morte: «Sapeva farsi voler bene da tutti, sempre disponibile a dare una mano. Non si tirava mai indietro quando qualcuno aveva bisogno del suo aiuto. Era un buono». Una quindicina di giorni fa si era recato alla «Ram» per salutare tutti i suoi amici. Dipendenti e dirigenti lo avevano invitato alla cena aziendale di Natale. Ma pochi giorni prima le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte, avvenuta giovedì. «Una persona brava, buona, un gran lavoratore. Non ha mai litigato con alcuno. Sempre disponibile, con il sorriso sulle labbra», ricordano addolorati il dirigente Anselmo Vigani con la sorella Laura, storica impiegata di «Ram».