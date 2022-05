Viadanica, addio a Neda Bresciani: una vita spesa per il volontariato

Il volontariato attivo è stato per lei uno stile di vita: Neda era considerata un punto di riferimento per tante persone. Un impegno a 360 gradi che portava avanti in parrocchia, alla scuola materna e in biblioteca. Attiva come assistente ai bambini e ai ragazzi delle primarie nel programma «Spazio compiti» proposto dal Comune, dinamica collaboratrice al Cre dove curava in particolare il laboratorio teatrale, una passione che l’ha portata ad essere, per qualche anno, regista e responsabile del gruppo musical «Pinocchio». Per circa dieci anni è stata redattrice, insieme al figlio Serghey, de «Il paese racconta», il giornale della comunità di Viadanica, uno spazio di scambio tra le varie realtà e la comunità.