«Agricoltura, tra sette giorni acqua finita». Siccità: i bacini idroelettrici prosciugati

«Per l’acqua potabile siamo abbastanza tranquilli, abbiamo la falda che ancora può essere utile per non arrivare a grossi razionamenti. Preoccupa invece l’aspetto dell’irrigazione in agricoltura»: così mercoledì il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sull’emergenza siccità. Emergenza che non si arresta. I pochi temporali degli ultimi giorni non sono certo serviti a riempire bacini d’alta montagna o fiumi.