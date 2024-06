Arrestato perché in possesso di droga, continua a spacciare: divieto di dimora per un 24enne

Divieto di dimora in tutta la provincia di Bergamo per un 24enne tunisino. A dare esecuzione alla misura cautelare sono stati i carabinieri di San Pellegrino Terme nella giornata del 24 giugno. I fatti risalgono al giorno di Natale del 2023 quando il giovane è stato arrestato dai militari della stessa stazione perché trovato in possesso di droga, in particolare di cocaina e hashish, per una quantità non compatibile con uso personale.