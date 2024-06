Crack Brembo Super Ski: sette tra assoluzioni e prescrizioni

Il processo

La Procura aveva chiesto la condanna a cinque anni, mille euro di multa e la confisca di un milione e mezzo di euro solo per Lima, per l’ipotesi di turbativa d’asta, per la gara della telecabina vinta dalla Graffer dell’imprenditore bresciano. L’accusa contestava la recidiva reiterata, che allunga i tempi di prescrizione. Recidiva non riconosciuta dal tribunale di Bergamo, pertanto è intervenuta la prescrizione .

La vicenda del crack milionario della Brembo Super Ski, che gestiva gli impianti di risalita di Foppolo, San Simone e Carona, inizia in seguito all’incendio doloso del luglio 2016. Per la stessa vicenda sono stati condannati in via definitiva l’ex sindaco di Foppolo Giuseppe Berera (in carcere), quello di Valleve Santo Cattaneo e l’ex segretario comunale Saverio de Vuono.