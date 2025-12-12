Dopo un secolo rinasce l’ex albergo Mirasole a Dossena

L’ex albergo Mirasole di Dossena, una delle strutture storiche del turismo in Val Brembana, costruito nell’epoca d’oro del liberty di inizio Novecento (1920), si prepara a rinascere (e sarà l’unico albergo del paese): ospiterà camere d’hotel, ostello, bar, ristorante-pizzeria, e sala polivalente. I lavori sono iniziati, con la demolizione della parte che venne costruita in aggiunta nel 1972 all’edificio originario. Parte in cui è presente amianto. Verrà invece riqualificata e recuperata la parte storica. L’intervento di recupero rientra, peraltro, nel grande progetto di sviluppo del paese, iniziato alcuni anni fa da Comune, Gruppo giovani e cooperativa di comunità I Raìs. I lavori costeranno 4 milioni e 125 mila euro, di cui due arrivano da Regione Lombardia, 1,6 da fondi statali, 250 mila dal Bim, 100mila euro dalla cooperativa I Rais e i restanti 150 mila dal Comune. che nel 2021 acquistò l’ex albergo - chiuso dall’estate 2006 - dalla storica famiglia Zani.

Il vincolo della Soprintendenza

«Il recupero e la riapertura dell’ex albergo Mirasole - spiega il sindaco di Dossena, Fabio Bonzi - rappresenta sicuramente uno dei progetti più articolati di tutto il piano di sviluppo del paese. Dopo il finanziamento si è dovuto concordare con la Soprintendenza ai beni

Il Mirasole è una struttura che ha segnato un’epoca in Val Brembana. La pensione attorno alla vecchia villa Liberty contava 50 camere, terrazzo panoramico, con la chiesa arcipresbiterale alle spalle e davanti lo spettacolo della valle architettonici il tipo di intervento, trattandosi di un edificio storico vincolato. Il confronto è stato positivo e ora finalmente possiamo ripartire. Per vedere il recupero concluso - continua il primo cittadino - serviranno un anno e mezzo-due. L’intervento è complesso e suddiviso in lotti: iniziamo con la demolizione parziale e la sistemazione del terrazzo. Un secondo lotto prevede invece la ristrutturazione». Il progetto iniziale prevedeva anche la realizzazione al suo interno di piscina e spa. «Il budget a disposizione - continua Bonzi - non è però più sufficiente. Servirebbero altri due milioni di euro. Quindi, per ora, è accantonato».

«Per la gran parte inutilizzato - si legge nel sito dedicato al suo recupero - l'ex albergo Miramonti è stato aperto al pubblico dal 2017 al 2022 con un ristorante-pizzeria in gestione alla cooperativa di comunità "I Raìs", realtà aziendale che nasce nel 2016 dalla necessità di creare posti di lavoro sul territorio.

Anche sale polifunzionali