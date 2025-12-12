Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Venerdì 12 Dicembre 2025

Dopo un secolo rinasce l’ex albergo Mirasole a Dossena

IL RECUPERO. Al via la parziale demolizione, quindi la riqualificazione: serviranno due anni. Ospiterà camere, ostello, bar, ristorante e spazi polivalenti.

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La demolizione di una parte dell’ex albergo
La demolizione di una parte dell’ex albergo

Dossena

L’ex albergo Mirasole di Dossena, una delle strutture storiche del turismo in Val Brembana, costruito nell’epoca d’oro del liberty di inizio Novecento (1920), si prepara a rinascere (e sarà l’unico albergo del paese): ospiterà camere d’hotel, ostello, bar, ristorante-pizzeria, e sala polivalente. I lavori sono iniziati, con la demolizione della parte che venne costruita in aggiunta nel 1972 all’edificio originario. Parte in cui è presente amianto. Verrà invece riqualificata e recuperata la parte storica. L’intervento di recupero rientra, peraltro, nel grande progetto di sviluppo del paese, iniziato alcuni anni fa da Comune, Gruppo giovani e cooperativa di comunità I Raìs. I lavori costeranno 4 milioni e 125 mila euro, di cui due arrivano da Regione Lombardia, 1,6 da fondi statali, 250 mila dal Bim, 100mila euro dalla cooperativa I Rais e i restanti 150 mila dal Comune. che nel 2021 acquistò l’ex albergo - chiuso dall’estate 2006 - dalla storica famiglia Zani.

Il vincolo della Soprintendenza

«Il recupero e la riapertura dell’ex albergo Mirasole - spiega il sindaco di Dossena, Fabio Bonzi - rappresenta sicuramente uno dei progetti più articolati di tutto il piano di sviluppo del paese. Dopo il finanziamento si è dovuto concordare con la Soprintendenza ai beni

Il Mirasole è una struttura che ha segnato un’epoca in Val Brembana. La pensione attorno alla vecchia villa Liberty contava 50 camere, terrazzo panoramico, con la chiesa arcipresbiterale alle spalle e davanti lo spettacolo della valle

architettonici il tipo di intervento, trattandosi di un edificio storico vincolato. Il confronto è stato positivo e ora finalmente possiamo ripartire. Per vedere il recupero concluso - continua il primo cittadino - serviranno un anno e mezzo-due. L’intervento è complesso e suddiviso in lotti: iniziamo con la demolizione parziale e la sistemazione del terrazzo. Un secondo lotto prevede invece la ristrutturazione». Il progetto iniziale prevedeva anche la realizzazione al suo interno di piscina e spa. «Il budget a disposizione - continua Bonzi - non è però più sufficiente. Servirebbero altri due milioni di euro. Quindi, per ora, è accantonato».

«Per la gran parte inutilizzato - si legge nel sito dedicato al suo recupero - l’ex albergo Miramonti è stato aperto al pubblico dal 2017 al 2022 con un ristorante-pizzeria in gestione alla cooperativa di comunità “I Raìs”, realtà aziendale che nasce nel 2016 dalla necessità di creare posti di lavoro sul territorio. Il Mirasole è una struttura che ha segnato un’epoca in Val Brembana. La pensione attorno alla vecchia villa Liberty contava 50 camere, terrazzo panoramico, con la chiesa arcipresbiterale alle spalle e davanti lo spettacolo della valle».

Anche sale polifunzionali

«L’idea progettuale rivolta al recupero dell’ex albergo - continua la descrizione - è quella di inserire all’interno della struttura diverse funzionalità che lavorino su tre precise tematiche: la creazione di posti di lavoro di qualità; la creazione di servizi al turista, al cittadino e alle imprese locali; quindi la creazione di posti letto per un’accoglienza turistica. Per ottenere questi risultati il progetto prevede camere alberghiere e un’area da adibire a ostello, di un servizio bar, di un ristorante-pizzeria, di spazi co-working, spazi polifunzionali e di un centro convegni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dossena
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Politica
Enti locali
Costruzioni, Proprietà
Arte, cultura, intrattenimento
architettura
Giovanni Ghisalberti
Fabio Bonzi
comune
Gruppo Giovani
regione
Stato
BIM