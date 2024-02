Droni e sensori: cinque le frane monitorate nella Bergamasca

Sono 140mila le frane in Lombardia e tre sono le province principalmente interessate da questo fenomeno: Sondrio con oltre 41.000 frane, Brescia con 31.000 e Bergamo dove se ne contano 26.583. «Arpa ne monitora 45, quelle considerate maggiormente pericolose perché attive, al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione – ha dichiarato Roberto Perotti, presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia all’incontro promosso giovedì 22 febbraio al Museo di Scienze naturali a Bergamo in collaborazione con Arpa –. L’Ordine e Arpa Lombardia collaborano alla prevenzione e al monitoraggio non solo nell’osservazione ma anche nell’attività di prevenzione sensibilizzando l’opinione pubblica. Le 45 monitorate da Arpa sono attive e con una dimensione tale per cui procedere con interventi strutturali sarebbe impensabile per dimensione e perché ogni intervento risulterebbe antieconomico. Pertanto, diviene fondamentale il monitoraggio».