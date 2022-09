È corsa alla legna ma da noi scarseggia e mancano boscaioli

Corsa alle stufe a legna e al pellet. È quanto sta succedendo in queste settimane nella nostra provincia a causa della crisi energetica. Ma la legna che arriva dai Paesi dell’Est inizia a scarseggiare e le nostre imprese boschive non sono in grado di rispondere alle richieste. Le vere imprese che ancora tagliano e raccolgono legna nella nostra provincia non sono tantissime: il lavoro comporta sacrifici, non è sicuramente attrattivo per i giovani. Manca, quindi, anche il personale. Difficile, così, rispondere a un’eventuale richiesta supplettiva di materiale, almeno per quanto riguarda le risorse orobiche.