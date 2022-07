Frana a Sedrina, strada riaperta. Avanti con i lavori

Il tratto in galleria era chiuso dopo la caduta di alcuni massi avvenuta verso le 10,30 del 20 luglio dalla parete rocciosa soprastante l’imbocco sud del tunnel. Le reti di protezione, già rotte da due anni, non erano riuscite a trattenere le rocce cadute, che erano finite sulla strada. Fortuntamente, in quel momento, non transitava nessuno.