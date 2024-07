Frontale a San Giovanni Bianco, tre feriti e code sulla statale

Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di 27 anni al volante di una Volkswagen T-Cross che viaggiava da San Giovanni in direzione San Pellegrino per cause in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sulla corsia opposta e scontrandosi con una Ford Fiesta condotta da un uomo di 82 anni che trasportava un passeggero di 43. Nell’impatto hanno avuto la peggio i due occupanti della Fiesta, estratti dai vigili del fuoco di Zogno e affidati al personale del 118, intervenuto con elisoccorso, ambulanze e automedica: entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo, uno al «San Gerardo» di Monza e uno al «Papa Giovanni» di Bergamo.