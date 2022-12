Frontale sulla statale della Valle Brembana, muore giovane di Cisano. Il soccorritore: «Tutto buio, ho seguito il pianto della piccola»

Un’altra giovane vittima della strada nella serata di giovedì 29 dicembre. Questa volta teatro della tragedia è stata la statale della Valle Brembana, all’ingresso di Olmo al Brembo , in località Campelli. A perdere la vita in un violento schianto frontale Filippo Panzeri, di Cisano. Alla guida della sua Toyota Aygo stava viaggiando in direzione Bergamo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato, sulla corsia opposta, con una Opel Corsa diretta verso l’alta valle sulla quale viaggiavano una mamma di 31 anni con la figlia di due anni, di Santa Brigida.