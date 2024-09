«Fungolandia» è tornata: grande affluenza al primo weekend di iniziative

Ha preso il via sabato 31 agosto e si concluderà domenica 8 settembre la 19ª edizione di Fungolandia, l’appuntamento fisso di fine estate organizzato da Altobrembo che, come suggerisce la parola stessa, si pone l’obiettivo di valorizzare il fungo e il territorio dell’alta Valle Brembana accompagnando i partecipanti alla scoperta della natura incontaminata che la contraddistingue.

Fungolandia Concerto di violino

La festa del fungo è cominciata all’Info-point Antica Segheria Pianetti di Olmo al Brembo con una passeggiata con i micologi, l’inaugurazione della mostra«I funghi della Val Brembana» e il laboratorio di degustazione per famiglie con la dott.ssa Mercalli che ha illustrato la pratica dell’assaggio cognitivo. Un weekend di eventi e concerti all’aperto, in atmosfere suggestive e coinvolgenti, tutti molto partecipati: tra le presenze agli eventi e le visite alla mostra si possono stimare circa 300 partecipanti sabato 31 agosto e oltre 600 domenica 1° settembre. Includendo anche le iniziative della mattina di lunedì 2 settembre, si supera il migliaio di presenze.

«Successo che spinge a fare sempre meglio»

«Il successo registrato dal primo fine settimana della 19ª edizione di Fungolandia è per noi motivo di grande orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio. Anno dopo anno, questa rassegna – spiega il presidente di Altobrembo Andrea Paleni – ha saputo affermarsi nel panorama delle iniziative organizzate nei Comuni dell’Alta Valle Brembana, da un lato, perché riunisce al suo interno eventi di diverso genere e di qualità e rivolti a un pubblico variegato; dall’altro, per via di tutte le persone, professionisti e volontari che ogni giorno della manifestazione si impegnano per la sua buona riuscita. Invitiamo tutti a partecipare a Fungolandia e venire a scoprire il volto più autentico dell’Alta Valle Brembana».

Candle Light Proseguono fino a domenica 8 settembre le attività e i laboratori di Fungolandia. Martedì 3 settembre a Piazza Brembana alle 16 si potrà assistere alla lettura di fiabe e racconti per bambini con una sana merenda e a Cusio alle 18 sarà possibile far visita all’antico mulino e partecipare alla degustazione di un menù a base di funghi creato dagli chef locali Paola Rovelli e Giacomo Caglio. Mercoledì 4 settembre, a Piazza Brembana alle 15 saranno aperti alla visita alcuni luoghi ed edifici ricchi di arte e tradizione, veri e propri tesori solitamente chiusi al pubblico o non visitabili; mentre alle 19 ad Averara avrà luogo un’apericena a base di prodotti locali nella suggestiva cornice dell’Antica Via Porticata. Sempre ad Averara, giovedì 5 settembre alle 20:45 si terrà la proiezione del film “The Mushroom Speaks” di Marion Neumann. Venerdì 6 settembre a Santa Brigida alle 14:30, gli animatori de Le Terre dei Baschenis accompagneranno i partecipanti in un tuffo nella storia tra arte pittorica e arte culinaria con degustazione di prodotti tipici; a Piazza Brembana alle 17 in programma lo spettacolo teatrale composto da nove storie incentrate sulla figura del “Refenistola”; chiudono la giornata l’aperitivo al Ristorobie di Cusio alle 18 e la passeggiata notturna, a Piazzolo alle 20:45, tra le vie storiche del paese alla scoperta di curiosi aneddoti.

L’ultimo fine settimana

L’ultimo fine settimana di Fungolandia prenderà il via sabato 7 settembre alle 9:30 con un’escursione tra Cusio e Santa Brigida in compagnia di Marco Dusatti per esplorare paesaggi, luoghi di vita rurale e di culto. Sempre a Cusio, dalle 15 alle 17, la visita all’Antico Mulino del XVII secolo; alle 15:30 al centro sportivo un laboratorio creativo con foglie di mais e alle 16 una merenda con biscotti fatti con la farina macerata dal mulino. Si terranno a Piazzatorre alle 14:30 e alle 17:30 una passeggiata nel bosco e il concerto in quota del gruppo Finisterre Quartet. Infine, alle 21 a Olmo al Brembo in piazza Massini il teatro e i fuochi d’artificio a ritmo di musica. Domenica 8 settembre, giornata finale della rassegna: si comincia alle 8:30 a Cusio con un’escursione guidata e una visita e degustazione di formaggi a km0 guidati da Andrea Carminati. A Santa Brigida alle 14:30 una passeggiata alla scoperta del territorio. A Ornica alle 10 le vie si animeranno con attività e laboratori e, fino alle 16, verrà promossa la conoscenza del mondo dei rapaci e della tradizione della caccia col falco; mentre alle 14:30 il fotografo Matteo Zanga condurrà i partecipanti in una passeggiata tra i boschi e i prati alla ricerca dello scatto perfetto.

Informazioni