La cattura del boss Messina Denaro dedicata al maresciallo di Sedrina, la mamma: «Abbiamo rivissuto la tragedia di Filippo»

«Il primo pensiero dopo la cattura è andato a un ragazzo straordinario, a un carabiniere valoroso della nostra squadra, era il maresciallo Filippo Salvi: la notte del 12 luglio 2007 cadde in un dirupo, a Bagheria, mentre stava cercando di piazzare una telecamera, proprio nell’ambito di un’indagine per arrivare alla cattura di Messina Denaro. Filippo aveva 36 anni, era originario della provincia di Bergamo, ma amava profondamente la Sicilia e la lotta di liberazione dalla mafia». Lo ha dichiarato a «Repubblica» il colonnello dei carabinieri Lucio Arcidiacono che da tempo con la sua squadra del Ros stava dando la caccia al boss mafioso. Quando lunedì mattina lui e i suoi uomini sono riusciti ad arrestare Messina Denaro, l’ufficiale ha pensato agli sforzi e ai sacrifici fatti in tutti questi anni.