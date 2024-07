La furia dell’acqua di 3 giorni costa oltre 300mila euro

Più di 300mila euro per interventi di somma urgenza a seguito del maltempo che in un solo mese - tra maggio e giugno –, ha provocato smottamenti, frane ed esondazioni in diversi comuni.

Interventi urgenti che hanno richiesto l’impegno anche economico della Provincia chiamata giovedì, nella seduta del Consiglio, a deliberare il riconoscimento della legittimità di quattro debiti fuori bilancio derivanti dall’esecuzione di altrettanti interventi in somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 15 e 16 maggio, 4 e 10 giugno.

«Tanti fondi non previsti, in un solo mese – ha dichiarato il dirigente del settore Viabilità di Via Tasso, Massimiliano Rizzi –, ma legati all’eccezionalità meteorologica di quest’anno, con tre eventi alluvionali a distanza di pochi giorni».

Gli interventi finanziati

Il primo intervento, con un importo di 146.544 euro e già concluso, nel comune di Torre de’ Busi, dove a seguito delle forti precipitazioni del 15 e 16 maggio si era verificata la caduta di massi sulla strada provinciale 179, determinando la chiusura del tratto stradale sottostante. Via Tasso aveva subito rimosso i detriti dalla carreggiata e messo in sicurezza il tratto coinvolto, anche grazie alla posa di rete paramassi in acciaio.

Altri 68.832 euro sono stati invece destinati alla rimozione dei detriti e alla messa in sicurezza della strada provinciale di Villa d’Ogna, dopo che le continue piogge di maggio e inizio giugno avevano provocato la caduta di alcuni massi e quindi la sua chiusura. «Per evitare ulteriori distacchi che avrebbero impedito il transito verso Ardesio, Gromo, Gandellino, Valgoglio e Valbondione – ha spiegato Rizzi – è stato necessario intervenire sul versante di monte in tempi brevissimi. Oltre alla pulizia, sono state installate delle barriere provvisorie con blocchi in calcestruzzo a valle del versante instabile e rimosse le rocce lapidee instabili sul versante sovrastante».