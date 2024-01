Lo schianto in moto alla galleria Costone: addio a Ernesto Pesenti

Aveva 47 anni Ernesto Pesenti. E la motocicletta era una delle sue passioni. Ieri, nel primo pomeriggio dell’11 gennaio, era uscito per un giro. Al rientro il tragico schianto contro un’auto. È successo intorno alle 15,30, lungo la strada statale della Valle Brembana. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dai carabinieri, Ernesto, in sella alla sua 1000, viaggiava in direzione di San Giovanni Bianco: aveva superato la galleria Costone II, arrivando da San Pellegrino. Pochi metri dopo è si è schiantato con una Golf che usciva dalla stazione ecologica per immettersi sulla statale. Alla guida un 66enne di San Pellegrino.

Lo schianto a San Giovanni Bianco in cui ha perso la vita Ernesto Pesenti, 47 anni Tremendo l’impatto tra la moto e l’auto: la Bmw del 47enne è finita contro il guardrail, sulla corsia opposta di marcia. Immediato l’allarme degli automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati un’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118. Ma per Pesenti ormai non c’era più nulla da fare. È morto sul colpo. Ferito, ma in maniera non grave, il 66enne di San Pellegrino che era al volante della Golf. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Serina, intervenuti sul luogo dello schianto.