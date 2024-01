San Giovanni Bianco, tragico schianto in moto a pochi metri da casa: muore un 47enne

Un motociclista di 47 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di giovedì 11 gennaio lungo la ex strada statale 470 tra San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme: lo scontro con un’auto Polo Wolksvagen è avvenuto intorno alle 15.30 in località Tre Croci all’altezza del bivio per la stazione ecologica. Sotto choc il 66enne alla guida della Polo Wolksvagen.

La vittima è Pier Ernesto Pesenti, 47 anni di San Giovanni Bianco che stava viaggiando in sella alla sua moto da San Pellegrino verso casa. Dopo la galleria è stato urtato, questa la prima ricostruzione ancora in fase di verifica, dalla Polo, guidata da un 66enne di San Pellegrino, che stava uscendo dalla stazione ecologica per immettersi sulla strada. L’urto è stato molto violento e Pesenti è rimasto a terra in condizioni disperate.

Sul posto sono giunte due ambulanze e l’Elisoccorso: i sanitari hanno praticato le manovre di rianimazione ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri di Zogno per gli accertamenti del caso: ancora da chiarire infatti la dinamica di quanto accaduto nell’impatto prima dell’ingresso in galleria. Nel pomeriggio si sono create lunghe code da e per la Valle Brembana ma la strada è sempre rimasta aperta a traffico alternato.

La salma di Pier Ernesto Pesenti è stata portata all’Ospedale di San Giovanni Bianco a disposizione del pm che sta studiando gli atti per formulare eventuali ipotesi di reato.