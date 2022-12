Malore a Oltre il Colle, in azione l’elisoccorso e il gatto delle nevi

Le squadre territoriali del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico - sono partite subito, una decina in totale i tecnici impegnati. È decollato anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza -, che però, a causa della nebbia, non ha potuto raggiungere il posto ma ha comunque portato in quota l’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del Cnsas.