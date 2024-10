Meteo, allerta rossa: martedì scuole superiori chiuse a Bergamo, in Val Seriana, Brembana e Imagna

Il bollettino meteo, parla chiaro, dalla notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre e per tutta la giornata è allerta rossa per il maltempo nella Bergamasca.

Scuole superiori chiuse a Bergamo e in Val Seriana

La decisione di chiudere martedì 8 ottobre le scuole superiori di Bergamo e della Val Seriana è arrivata nella tarda serata di lunedì intorno alle 21. Saranno dunque chiusi tutti gli istituti superiori di Bergamo città, Albino, Alzano, Gazzaniga, Nembro e Clusone.

Chiusi i plessi scolastici anche in Valle Brembana e Valle Imagna

In serata sono arrivate tutte le ordinanze dei sindaci della Valle Brembana: chiusi i plessi scolastici dei comuni di Zogno, San Giovanni Bianco, Val Brembilla, Piazza Brembana, San Pellegrino Terme, Val Serina, Olmo al Brembo, Branzi, Santa Brigida, Lenna e Valnegra.

Chiuse anche tutte le scuole sul territorio della Valle Imagna. e tutte le scuole dei paesi facenti parte la Comunità montana Valle Imagna, quindi anche Almenno e Palazzago. Chiusa anche, per effetto dell’ordinanza del sindaco di Sant’Omobono Terme, la scuola paritaria dell’Opera Sant’Alessandro di Cepino «Istituto Maria Consolatrice» che ha anche le superiori di ragioneria.

Bergamo chiuse solo le superiori

La sindaca di Bergamo Elena Carnevali ha disposto per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie della città di Bergamo.

La decisione è stata presa a seguito della riunione del Comitato di Coordinamento Soccorso della Prefettura, convocata nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 7 ottobre dal Prefetto, a seguito dell’allerta rossa di protezione civile n: 2024, 152 del 7/10/2024 che prevede, per tutta la giornata di martedì 8 ottobre, tempo perturbato in tutta la Regione Lombardia con precipitazioni di forte intensità diffuse sulla fascia prealpina, quantificate anche in misura di 120/150 mm di pioggia, che potrebbero generare ingenti ed estesi fenomeni franosi, con particolare gravità dalle ore 6, non escludendo la possibilità di esondazione dei fiumi Serio e Brembo.

Il provvedimento è stato adottato per rispondere alla richiesta di mantenere la viabilità il più libera possibile nella giornata di martedì 8 ottobre, considerando che la riduzione dell’afflusso in città degli studenti provenienti dalle valli può favorire le eventuali operazioni di soccorso in caso di emergenza e contribuire a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità. Tale misura non riguarda le altre strutture scolastiche cittadine, quali le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Anche l’Università chiude

Niente lezioni nemmeno in Università a Bergamo, la decisione è stata presa nella tarda serata e riguarda tutte le sue sedi, sia in città, sia in provincia. Gli edifici saranno aperti per lo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione.