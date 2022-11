Monza, accoltellato in casa un 47enne di Averara: è gravissimo

Un uomo di 47 anni è ricoverato in gravissime condizioni, dopo essere stato accoltellato all’addome, nella tarda serata di mercoledì 16 novembre a Seveso, nel Monzese. A quanto emerso fino ad ora, l’aggressione è avvenuta durante una cena in casa. L’uomo sarebbe residente di Averara in alta Val Brembana : dalle prime informazioni è stato colpito da almeno tre fendenti, da un altro commensale, che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.