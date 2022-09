È morto il 31enne caduto ad Averara mentre montava una rete paramassi

È morto in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente sul lavoro che lo ha visto coinvolto martedì 30 agosto. Il 31enne residente ad Ardesio di origine marrocchina era caduto da un’altezza di 8 metri, mentre lavorava alla messa in opera di reti paramassi su una parete del comune di Averara . Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, aveva subito un forte trauma cranico, sul posto era accorso l’elicottero per trasportarlo in ospedale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e dopo poche ore dal ricovero è spirato.