Morto nella sua officina, giovedì 20 giugno l’addio a Luca Carrara

La Procura non ha chiesto l’esame autoptico e ha disposto il dissequestro della salma del 41enne e nel contempo ha autorizzato la rimozione dei sigilli all’officina dove è avvenuto l’incidente mortale. Secondo il pm, il caso è chiuso : è stato un incidente quello accaduto a Carrara domenica mattina, esclusa l’ipotesi della presenza di una terza persona, come confermato dai filmati delle telecamere.

Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire come a causare il decesso del 41enne sia stata una ferita alla gola, con la lama del flessibile che Carrara stava utilizzando per svolgere un lavoro nell’officina della stazione di servizio, come ipotizzato dai carabinieri di Calusco d’Adda e Zogno intervenuti per i rilievi dell’infortunio. La salma è stata accompagnata dal servizio di onoranze funebri Arlati e Ravasio alla casa funeraria Ceresoli di Ponte San Pietro (via F.lli Calvi 8); giovedì 20 alle 15 il funerale in parrocchiale di Villa d’Adda.