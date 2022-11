Nascite, il crollo del 2022 in Alta Valle Brembana: «Una crisi drammatica»

Un anno drammatico - sul fronte nascite - è quello che si sta per finire in alta Valle Brembana : dieci paesi concluderanno, con un’alta probabilità, l’anno ancora senza alcun bebè. Nei venti comuni da Piazza Brembana a Foppolo e Mezzoldo, sono nati finora 19 bambini dal 1° gennaio. E le previsioni, da qui a fine dicembre, non danno significativi incrementi. Un crollo, di fatto, rispetto ai numeri degli anni scorsi, già bassissimi. Nel 2021 i nati erano stati 37 . Venti Comuni, meno di 7.000 residenti, ma in un territorio vastissimo e fino ai 1.500 metri di quota del municipio di Foppolo.