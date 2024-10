Ornica, si stacca un masso e cade sulla strada: nessun ferito

Un macigno di diversi metri cubi è precipitato nella mattinata di giovedì 17 ottobre sulla strada provinciale che dal bivio per Valtorta porta all’abitato di Ornica. Il distacco è avvenuto da un’altezza di diverse decine di metri senza che nessun automobilista venisse coinvolto. Il masso pare abbia fatto alcuni salti, superando anche il bosco che lo divide dalla strada. Arrivato sulla carreggiata ha distrutto un tratto di muretto che delimita la provinciale, prima di frantumarsi in parte sul prato sottostante e poi arrivare in fondo alla valle nel torrente che scende da Ornica. Sul posto la Provincia e una ditta incarica per valutare la situazione. Al momento la strada provinciale - unico collegamento con il paese - resta aperta.