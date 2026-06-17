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Cronaca / Valle Brembana Mercoledì 17 Giugno 2026

Passeggia nel bosco sopra Cusio. Pensionato aggredito da 13 cani

IL CASO. Vittima 72enne di Bergamo finito al Pronto soccorso con una gamba martoriata. Già segnalazioni in passato.

Lettura 1 min.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
Passeggia nel bosco sopra Cusio. Pensionato aggredito da 13 cani
I boschi di Cusio

«Ho una gamba martoriata ma poteva andare peggio se fossi caduto a terra. I cani probabilmente mi avrebbero sbranato». Sono trascorse più di due settimane da quel terribile episodio ma Bruno Locatelli, pensionato 72enne residente a Bergamo, parla ancora con paura e rabbia ricordando quei minuti. Stava facendo un’escursione nei boschi sopra Cusio, nei pressi del Colle della Maddalena.

Aggredito da 13 cani

«La montagna è una delle mie passioni e sono spesso in giro - racconta -. Così avevo fatto anche quel 1° giugno. Doveva venire anche il mio nipotino, fortunatamente è rimasto a casa perché mi ha detto che non c’erano funghi». Una giornata di tranquillità nella natura si è però trasformata in un incubo, quando, verso le 11, è stato aggredito da un gruppo di 13 cani da pastore, nel bosco insieme al padrone e a due donne. «Erano cani di taglia media - dice l’avvocato Marco Foiadelli a cui il pensionato si è poi rivolto dopo quanto accaduto - di pelo corto. C’era solo un esemplare più grande degli altri che il padrone chiamava Olmo e cercava di tranquillizzare».

«Non riuscendo più a camminare è stato portato dall’uomo proprietario dei cani e dalle due donne fino all’auto. Qui sono quindi arrivati i soccorsi»

Alcuni dei cani hanno iniziato ad aggredire il 72enne che, per difendersi, cercava di allontanare i cani con la gamba destra. «Si è appoggiato a una pianta - continua l’avvocato Foiadelli - e da lì provava a tenerli lontani. Ma continuava a essere morso. La gamba destra è stata quella più dilaniata». Stando a quanto raccontato ancora dal pensionato, intanto, il proprietario dei cani, con le altre due donne, hanno cercato di tranquillizzare gli animali.

Non il primo caso

Una volta riusciti ad allontanare i cani è stato lo stesso Locatelli a chiamare il 112 per i soccorsi. Non riuscendo, però, più a camminare è stato portato dall’uomo proprietario dei cani e dalle due donne fino all’auto. Qui sono quindi arrivati i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Rossa. L’uomo è stato portato per le medicazioni al Pronto soccorso di San Giovanni Bianco quindi ha potuto fare rientro a casa a Bergamo. Successivamente nel luogo dell’aggressione sono arrivati anche i carabinieri di Piazza Brembana, «Dovrà tornare ancora in ospedale, al Papa Giovanni - continua il legale - per altri esami più approfonditi e dovrà proseguire con la cura antibiotica». Raccolta tutta la documentazione medica ed eventualmente, dopo essere riusciti a risalire all’identità del proprietario dei cani, verrà sporta denuncia.

«Già in passato - dice il sindaco di Cusio, Andrea Paleni - ci era stato segnalato il caso di persone circondate dagli stessi cani. Episodi che sono conosciuti dalle forze dell’ordine».

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