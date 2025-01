Pensionato bergamasco disperso ad Alassio, ritrovato dopo ore sulle colline in stato confusionale

Dopo una notte di ricerche, è stato ritrovato il pensionato di Dossena disperso ad Alas s io , in Liguria. Il turista bergamasco, sulla settantina, è stato recuperato in stato confusionale sulle colline che circondano la cittadina della Riviera di Ponente e trasportato con l’elicottero all’ ospedale Santa Corona di Pietra Ligure . L’allarme era scattato nella serata di giovedì 30 gennaio. Stando a quanto è stato possibile apprendere, l’uomo, che si trovava in vacanza con alcuni amici, non era rientrato in albergo e da quel momento il suo cellulare risultava spento.

In buone condizioni

In campo, per le ricerche, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile. In azione anche l’elicottero dei vigili del fuoco del comando provinciale di Savona. Il pensionato bergamasco è stato ritrovato nella mattinata di venerdì, intorno alle 12, in una zona impervia nei dintorni di Alassio. Seppur in stato confusionale, le sue condizioni non sarebbero gravi.