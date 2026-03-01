Piani di Bobbio, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: salvata dalla neve fresca

Momenti di paura nella mattinata di domenica 1 marzo nella stazione sciistica dei Piani di Bobbio, località sciistica al confine tra Bergamo (Valtorta) e Lecco (Barzio), dove una bambina di 7 anni è precipitata da una seggiovia, compiendo un volo di circa 3 metri. Nonostante la caduta, le conseguenze per la piccola sono state minime, grazie alla neve fresca sottostante, che ha attutito il colpo.

Il padre, accortosi che la piccola stava scivolando fuori dal proprio posto, ha cercato di afferrarla per il giubbotto, ma non ci è riuscito. È stato dato l’allarme e la piccola - poi comunque accompagnata al pronto soccorso per accertamenti - è stata trovata in buone condizioni dal medico accorso con i soccorritori di pronto intervento.