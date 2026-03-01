Burger button
Cronaca / Valle Brembana Domenica 01 Marzo 2026

Piani di Bobbio, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: salvata dalla neve fresca

L’INFORTUNIO. Illesa dopo volo di circa tre metri da un impianto nella località sciistica tra Bergamo e Lecco: era salita con la famiglia da Valtorta nella mattinata di domenica 1 marzo.

Sciatori ai Piani di Bobbio in una foto d’archivio
Sciatori ai Piani di Bobbio in una foto d’archivio

Momenti di paura nella mattinata di domenica 1 marzo nella stazione sciistica dei Piani di Bobbio, località sciistica al confine tra Bergamo (Valtorta) e Lecco (Barzio), dove una bambina di 7 anni è precipitata da una seggiovia, compiendo un volo di circa 3 metri. Nonostante la caduta, le conseguenze per la piccola sono state minime, grazie alla neve fresca sottostante, che ha attutito il colpo.

Il padre, accortosi che la piccola stava scivolando fuori dal proprio posto, ha cercato di afferrarla per il giubbotto, ma non ci è riuscito. È stato dato l’allarme e la piccola - poi comunque accompagnata al pronto soccorso per accertamenti - è stata trovata in buone condizioni dal medico accorso con i soccorritori di pronto intervento.

