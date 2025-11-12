Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 12 Novembre 2025
Presunto lupo sulla strada per Ornica. La Polizia provinciale: ancora nessuna segnalazione - Il video
L’INCONTRO. Un animale che sembrerebbe essere un lupo è stato avvistato e filmato nella mattina di martedì 12 novembre, intorno alle 7.30, lungo la strada provinciale di Ornica, salendo dal bivio per Valtorta.
Ornica
A riprenderlo è stato un automobilista di Piazza Brembana, Alex Rovelli di Piazza Brembana, diretto verso il piccolo paese dell’Alta Valle Brembana.
La Polizia provinciale di Bergamo non ha ancora confermato ufficialmente che si tratti effettivamente di un esemplare di lupo. Al momento, non risultano segnalazioni ufficiali o altre testimonianze relative alla presenza del predatore nella zona.
Negli ultimi anni la presenza del lupo sulle montagne bergamasche è diventata una realtà: nel novembre 2024 un branco era stato fototrappolato nella Conca di Mezzeno, in territorio di Roncobello. Si trattava, probabilmente, dello stesso gruppo che si muove tra l’Alta Val Serina e la Val Seriana, composto da una coppia con tre o quattro cuccioli.
Nella stessa area erano state ritrovate le carcasse di una capra e di un capriolo, quasi certamente predate da uno dei lupi. Altri avvistamenti erano avvenuti nei mesi scorsi a Baresi, Foppolo, San Giovanni Bianco e Branzi.
Un lupo era stato inoltre filmato sul viadotto di Sedrina a marzo 2025 e, più recentemente, a Camerata Cornello lo scorso giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA