Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 12 Novembre 2025

Presunto lupo sulla strada per Ornica. La Polizia provinciale: ancora nessuna segnalazione - Il video

L’INCONTRO. Un animale che sembrerebbe essere un lupo è stato avvistato e filmato nella mattina di martedì 12 novembre, intorno alle 7.30, lungo la strada provinciale di Ornica, salendo dal bivio per Valtorta.

Redazione Web
Redazione Web
Un frame dal video circolato sul un presunto lupo a Ornica: l’avvistatore è Alex Rovelli di Piazza Brembana
Un frame dal video circolato sul un presunto lupo a Ornica: l’avvistatore è Alex Rovelli di Piazza Brembana

Ornica

A riprenderlo è stato un automobilista di Piazza Brembana, Alex Rovelli di Piazza Brembana, diretto verso il piccolo paese dell’Alta Valle Brembana.

La Polizia provinciale di Bergamo non ha ancora confermato ufficialmente che si tratti effettivamente di un esemplare di lupo. Al momento, non risultano segnalazioni ufficiali o altre testimonianze relative alla presenza del predatore nella zona.

Leggi anche

Negli ultimi anni la presenza del lupo sulle montagne bergamasche è diventata una realtà: nel novembre 2024 un branco era stato fototrappolato nella Conca di Mezzeno, in territorio di Roncobello. Si trattava, probabilmente, dello stesso gruppo che si muove tra l’Alta Val Serina e la Val Seriana, composto da una coppia con tre o quattro cuccioli.

Leggi anche
Leggi anche

Nella stessa area erano state ritrovate le carcasse di una capra e di un capriolo, quasi certamente predate da uno dei lupi. Altri avvistamenti erano avvenuti nei mesi scorsi a Baresi, Foppolo, San Giovanni Bianco e Branzi.
Un lupo era stato inoltre filmato sul viadotto di Sedrina a marzo 2025 e, più recentemente, a Camerata Cornello lo scorso giugno.

Leggi anche
Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ornica
Bergamo
Roncobello
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
politica interna
Ambiente
natura
Polizia provinciale di Bergamo