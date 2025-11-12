Presunto lupo sulla strada per Ornica. La Polizia provinciale: ancora nessuna segnalazione - Il video

Negli ultimi anni la presenza del lupo sulle montagne bergamasche è diventata una realtà: nel novembre 2024 un branco era stato fototrappolato nella Conca di Mezzeno , in territorio di Roncobello. Si trattava, probabilmente, dello stesso gruppo che si muove tra l’Alta Val Serina e la Val Seriana, composto da una coppia con tre o quattro cuccioli.

Nella stessa area erano state ritrovate le carcasse di una capra e di un capriolo, quasi certamente predate da uno dei lupi. Altri avvistamenti erano avvenuti nei mesi scorsi a Baresi, Foppolo, San Giovanni Bianco e Branzi.

Un lupo era stato inoltre filmato sul viadotto di Sedrina a marzo 2025 e, più recentemente, a Camerata Cornello lo scorso giugno.