Prime classi semivuote: scuole di valle in crisi

Lo spopolamento contro cui da anni ormai combattono le zone montane della bergamasca è una seria minaccia anche per le scuole dei paesi. All’indomani della chiusura delle iscrizioni alle prime elementari e alle prime medie per l’anno scolastico 2023-2024, infatti, i dati forniti dal Provveditorato raccontano di istituti delle valli con sempre meno iscritti, soprattutto al primo anno della scuola primaria. Ben 3 i plessi di scuole elementari che hanno registrato zero iscritti: quello di Strozza , che fa parte dell’Istituto comprensivo (IC) di Almenno San Salvatore, quello di Corna Imagna , che fa parte dell’IC di Sant’Omobono Terme, e quello di Castione , che fa parte invece dell’IC Andrea Fantoni di Rovetta.