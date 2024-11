Restano imbottigliati nel traffico dopo la rapina al market: presi

Hanno messo a segno una rapina in un supermercato della valle Brembana, il market «Md» di San Pellegrino Terme, poi nella fuga sono stati piuttosto sfortunati perché sono incappati nel traffico di rientro dalla valle tipico del tardo pomeriggio della domenica. E proprio a causa della colonna d’auto, insuperabile anche per la banda di rapinatori, i carabinieri sono riusciti a intercettarli e ad arrestarli: si tratta di un uomo di 59 anni e di due minorenni, di 15 e 16 anni, il primo portato in via Gleno a Bergamo e i due minori al Beccaria di Milano.

La ricostruzione della rapina

Da quanto è stato possibile sapere, la banda è entrata in azione attorno alle 18 di domenica pomeriggio all’«Md» di San Pellegrino: il market è situato a pianterreno di una palazzina che si affaccia sulla strada principale che attraversa il paese della valle, in quel tratto chiamata via De Medici. I due rapinatori minorenni sono entrati nel supermercato per mettere a segno il colpo: armati di pistola, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nell’unica cassa che era aperta. All’interno del punto vendita c’erano in quel momento solo la cassiera, oltre al responsabile del market. Alla cassiera non è stato possibile fare altro che assecondare le richieste dei due giovanissimi rapinatori, che hanno arraffato il denaro – circa 140 euro – e si sono dileguati.