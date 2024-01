San Giovanni Bianco, lunedì i funerali del motociclista morto nel tragico schianto

Saranno celebrati lunedì 15 gennaio alle 14,30 nella parrocchiale di San Giovanni Bianco i funerali di Ernesto Pesenti, il 47enne morto giovedì in un tragico incidente stradale sulla Statale a pochi metri da casa. La camera ardente è allestita nell’abitazione di via Roncaglia Fuori, 12.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente effettuata dai carabinieri, Ernesto, in sella alla sua 1000, viaggiava in direzione di San Giovanni Bianco: aveva superato la galleria Costone II, arrivando da San Pellegrino. Pochi metri dopo è si è schiantato con una Golf che usciva dalla stazione ecologica per immettersi sulla statale. Alla guida un 66enne di San Pellegrino.

Tremendo l’impatto tra la moto e l’auto: la Bmw del 47enne è finita contro il guardrail, sulla corsia opposta di marcia. Immediato l’allarme degli automobilisti di passaggio. Sul posto sono arrivati un’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118. Ma per Pesenti ormai non c’era più nulla da fare. È morto sul colpo. Ferito, ma in maniera non grave, il 66enne di San Pellegrino che era al volante della Golf. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Serina, intervenuti sul luogo dello schianto.