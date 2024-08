San Giovanni Bianco, scontro tra un’auto e un tir: lunghe code

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12,30, in via Ceresa a San Giovanni Bianco, sulla strada statale della Valle Brembana. Una Opel alla cui guida si trovava una diciannovenne, diretta in alta valle, avrebbe prima urtato lo spigolo di un edificio poco prima della parrocchiale, quindi un autoarticolato che viaggiava verso San Pellegrino.

Ferite lievi per la giovane automobilista, traffico in tilt per tutta la mattinata

L’urto all’altezza del ponte sul torrente Enna. La ragazza, spaventata, è stata portata per accertamenti all’ospedale di San Giovanni Bianco, ma non ha riportato gravi ferite. Sulla statale si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia, finché alcune persone hanno spostato l’auto incidentata consentendo il transito a senso alternato.