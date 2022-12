San Pellegrino, strada ghiacciata e auto fuori controllo: salvi nonni e nipote di 10 anni

La strada ghiacciata e l’auto che va fuori controllo . Fortunatamente i quattro occupanti la vettura, tutti di Zogno, sono usciti senza gravi conseguenze, e solo con tanta paura. È successo verso le 17 di giovedì 15 dicembre, in via Belvedere a San Pellegrino. L’auto, una Golf, all’altezza di una curva, per il fondo ghiacciato (in quel momento stava anche nevicando) non è stata più controllabile : è finita lungo la scarpata, a pochi metri dal torrente della Val Sambusso, ribaltandosi dopo una discesa di circa 15 metri. Gli occupanti, due nonni originari di San Pellegrino, la figlia e una nipote di 10 anni, sono riusciti a uscire dall’auto. Sul posto i vigili de fuoco di Bergamo e i carabinieri di San Pellegrino per le verifiche del caso. I quattro feriti sono stati portati per accertamenti all’ospedale di San Giovanni Bianco.