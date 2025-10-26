Santa Croce, settantenne stroncato da un malore

Tragedia a San Pellegrino Terme nella giornata di sabato 25 ottobre, quando un uomo di 70 anni, che era appena salito sull’auto dell’amico, ha avuto il malore che non gli ha dato scampo e si è rivelato infine fatale. È infatti morto così Carlo Bonaldi, settantenne di Santa Croce, frazione di San Pellegrino. Stando a quanto si è potuto sapere, erano circa le 11,15 di ieri quando l’uomo è salito a bordo dell’auto dell’amico, prendendo il posto sul sedile lato passeggero. L’impegno di giornata era quello di raggiungere una compagnia di amici con la quale avrebbero festeggiato i coscritti del 1955.