Cronaca / Valle Brembana
Domenica 26 Ottobre 2025
Santa Croce, settantenne stroncato da un malore
LA TRAGEDIA. Era appena salito in auto di un amico per raggiungere la festa dei coscritti del 1955. Malore fatale a San Pellegrino per Carlo Bonaldi.
Tragedia a San Pellegrino Terme nella giornata di sabato 25 ottobre, quando un uomo di 70 anni, che era appena salito sull’auto dell’amico, ha avuto il malore che non gli ha dato scampo e si è rivelato infine fatale. È infatti morto così Carlo Bonaldi, settantenne di Santa Croce, frazione di San Pellegrino. Stando a quanto si è potuto sapere, erano circa le 11,15 di ieri quando l’uomo è salito a bordo dell’auto dell’amico, prendendo il posto sul sedile lato passeggero. L’impegno di giornata era quello di raggiungere una compagnia di amici con la quale avrebbero festeggiato i coscritti del 1955.
I due non hanno fatto a tempo però a percorrere sì e no venti metri quando Bonaldi ha accusato un malore improvviso che gli ha fatto perdere conoscenza. L’amico ha quindi chiamato i soccorsi: la centrale Soreu alpina ha inviato in posto un equipaggio di volontari della Croce rossa di stanza a Lenna nonché il personale di soccorso avanzato con l’auto medica partita da San Giovanni Bianco. Purtroppo, nonostante il prodigarsi dei soccorritori, l’uomo non si è più ripreso e alla fine il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Data la causa naturale del decesso, stabilita con certezza, la salma di Bonaldi è stata ricomposta nell’abitazione di via Colle a Santa Croce. I funerali saranno celebrati lunedì 27 ottobre alle 15.
