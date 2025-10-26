Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Domenica 26 Ottobre 2025

Santa Croce, settantenne stroncato da un malore

LA TRAGEDIA. Era appena salito in auto di un amico per raggiungere la festa dei coscritti del 1955. Malore fatale a San Pellegrino per Carlo Bonaldi.

Silvia Salvi
Silvia Salvi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tragedia a San Pellegrino Terme nella giornata di sabato 25 ottobre, quando un uomo di 70 anni, che era appena salito sull’auto dell’amico, ha avuto il malore che non gli ha dato scampo e si è rivelato infine fatale. È infatti morto così Carlo Bonaldi, settantenne di Santa Croce, frazione di San Pellegrino. Stando a quanto si è potuto sapere, erano circa le 11,15 di ieri quando l’uomo è salito a bordo dell’auto dell’amico, prendendo il posto sul sedile lato passeggero. L’impegno di giornata era quello di raggiungere una compagnia di amici con la quale avrebbero festeggiato i coscritti del 1955.

I due non hanno fatto a tempo però a percorrere sì e no venti metri quando Bonaldi ha accusato un malore improvviso che gli ha fatto perdere conoscenza. L’amico ha quindi chiamato i soccorsi: la centrale Soreu alpina ha inviato in posto un equipaggio di volontari della Croce rossa di stanza a Lenna nonché il personale di soccorso avanzato con l’auto medica partita da San Giovanni Bianco. Purtroppo, nonostante il prodigarsi dei soccorritori, l’uomo non si è più ripreso e alla fine il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Data la causa naturale del decesso, stabilita con certezza, la salma di Bonaldi è stata ricomposta nell’abitazione di via Colle a Santa Croce. I funerali saranno celebrati lunedì 27 ottobre alle 15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Pellegrino Terme
Lenna
San Giovanni Bianco
Salute
Malattia
Sociale
Morte
famiglia
Tempo libero
Vita quotidiana
croce rossa