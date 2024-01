Sarà posato nelle prossime settimane il ponte pedonale che collega il centro di San Pellegrino Terme con l’altra sponda del Brembo. Negli scorsi mesi il cantiere nell’alveo del fiume ha portato alla realizzazione delle due spalle sui muri laterali e di altri cinque blocchi sul letto del Brembo, che faranno da base e da punto di riferimento per i lavori dell’opera. La posa della passerella andrà di pari passo con la realizzazione di un’infrastruttura provvisoria che sorreggerà il ponte fino alla fine dei lavori. Per consentire il cantiere è stata contemporaneamente realizzata una strada che dal marciapiede dal lato del Grand Hotel porta al Brembo, anche questa temporanea e utilizzata esclusivamente dai mezzi per i lavori.

Il progetto

La passerella partirà da viale Papa Giovanni XXIII all'altezza del monumento dedicato al Papa per arrivare in via Belotti, in prossimità della palestra comunale. L'opera ha un costo complessivo che tocca i due milioni di euro, la metà finanziati da un contributo di Regione Lombardia. Il nuovo ponte una volta inaugurato sarà intitolato a Dario Acquaroli, concittadino e campione del mondo di mountain bike scomparso prematuramente il 9 aprile 2023.