Schiamazzi a Zogno, i Carabinieri trovano 85 grammi di hashish

I carabinieri di Branzi hanno denunciato nella notte del 6 dicembre un ragazzo di 22 anni di Zogno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari erano intervenuti a in Zogno a seguito una segnalazione di schiamazzi e sul luogo hanno identificato il giovane, che è stato trovato in possesso di circa 85 grammi di hashish nascosta in auto e giudicata non giustificabile con l’uso personale.