Uno schianto terribile, frontale, quello accaduto domenica, poco prima delle 14.30 sulla strada statale 470 della Valle Brembana. Uno schianto che non ha lasciato scampo a Lino Mostacchetti, 65 anni, pensionato, appassionato apicoltore di San Pellegrino: è morto praticamente sul colpo. Vani sono stati i tentativi di salvarlo da parte del personale sanitario.

L’uomo viaggiava in direzione di Piazza Brembana con il suo furgoncino rosso Caddy. Aveva appena terminato di esporre le sue produzione di miele lungo viale Papa Giovanni XXIII a San Pellegrino, durante un mercatino. Arrivato alla galleria Cornello, posta tra San Giovanni Bianco e Camerata Cornello, all’incirca a metà del tunnel lungo 1.666 metri, si è scontrato con un’Audi A3, alla cui guida si trovava un uomo di 34 anni di Seriate: l’auto proseguiva verso la bassa valle.

La dinamica dell’incidente

L’Audi – stando anche ad alcuni testimoni, ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori – avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, da dove arrivava il furgoncino di Mostacchetti. Scontro tremendo, con le auto che sono andate distrutte. Sono scattati subito i soccorsi da parte degli automobilisti in transito. A quell’ora il traffico era già particolarmente intenso per il rientro dalla domenica dalla montagna. Sul posto ambulanze, due elicotteri, da Bergamo e Milano, i vigili del fuoco di Zogno e Bergamo, carabinieri e polizia stradale.

I vigili del fuoco hanno estratto dai veicoli tutte e tre le persone coinvolte: il 34enne alla guida dell’Audi, la trentenne che viaggiava al posto del passeggero, e Lino Mostacchetti dal furgoncino. Il personale sanitario ha tentato il massaggio cardiaco, ma invano. Gli altri due feriti, entrambi gravi, sono stati portati in codice rosso in ospedale: la donna, prima a San Giovanni Bianco e poi, con l’elicottero, agli Spedali Civili di Brescia. Sempre in elicottero è stato portato al Papa Giovanni di Bergamo il 34enne che era alla guida dell’Audi. La galleria Cornello è stata momentaneamente chiusa al traffico.

I soccorsi all’incidente di San Giovanni Bianco Le due auto coinvolte nel tragico incidente

Chi era Lino Mostacchetti

Conosciuto come appassionato apicoltore, Mostacchetti abitava con la moglie Loredana Licini ad Alino di San Pellegrino (parte della parrocchia di Fuipiano al Brembo), all’inizio della frazione montana provenendo da San Giovanni Bianco. Qui la famiglia ha anche un allevamento di cani del Bernese. Ma la passione principale di Lino, e per la quale era conosciuto, erano le api. Passione ereditata dal padre, già 40 anni fa, negli Anni Ottanta, ancora da giovane. Ultimamente aveva raggiunto la settantina di alveari, producendo diversi tipi di miele, premiati in più occasioni. Oltre a San Pellegrino, aveva alveari anche a San Giovanni Bianco, Pontida, Boltiere, Valleve e Terno. Tra i riconoscimenti di cui andava particolarmente orgoglioso c’era la «Rosa d’oro», vinta a un concorso regionale nel 2023 a Padernello, nel Bresciano. Una sua produzione aveva ottenuto il titolo di miglior Millefiori di Lombardia. Mostacchetti partecipava spesso ai mercatini della valle.

Cordoglio del sindaco di San Pellegrino